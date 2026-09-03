Москва3 сенВести.ВСУ нанесли удар по городу Шебекино, сообщил временно исполняющий губернатора Белгородской области Александр Шуваев.
В результате погибли четыре человека, еще трое – получили ранения.
Сегодня вечером, в День солидарности в борьбе с терроризмом, киевские неонацисты вновь обнажили свою подлую сущность, целенаправленно обстреляв мирных жителей нашего Шебекиноговорится в заявлении врио губернатора, опубликованном в MAX
Жертвами удара стали супруги и медики скорой помощи – врач и фельдшер. Также ранения получили трое мужчин, в том числе – водитель машины скорой помощи.
После оказания помощи в районной больнице пострадавших переведут на лечение в областной центр, а при необходимости – в федеральные клиники.