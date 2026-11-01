Боец Латыш рассказал, как спас солдата со взрывателем от снаряда в шее

Боец Латыш гордится тем, что смог спасти сослуживца со взрывателем в шее Боец Латыш рассказал, как спас солдата со взрывателем от снаряда в шее

Москва1 ноя Вести.Российский боец, руководитель проекта курса тактической медицины с позывным Латыш заявил RT, что гордится спасением военного с застрявшим в шее взрывателем.

По его словам, взрыватель от снаряда застрял в шее солдата в Курской области, Латыш считал, что спасти его не получится.

Произвели гемостаз, кровь остановили, жизнь пацану спасли. Я горжусь этим рассказал Латыш

Он отметил, что получает благодарности от спасенных бойцов, и это лучшая награда.

Когда я проводил занятия по тактической медицине для гражданских в Санкт-Петербурге, гулял по Невскому проспекту, ко мне подбегает пацан. …И он мне говорит: ты меня спас в Курской области, на стабилизационном пункте 810-й бригады морпехов. И он меня обнял. Вот это самые крутые чувства заявил боец

Ранее российский боец рассказал о психологической подготовке эвакуационных групп.