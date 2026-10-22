Военный медик рассказал об эвакуации по трубе раненых в Белогоровке Военмедик ВС РФ Закат рассказал об эвакуации раненых через трубу мелового завода

Москва22 окт Вести.Российский военный медик с позывным Закат рассказал об эвакуации раненых через трубу мелового завода в Белогоровке. В разговоре с военкором RT Владом Андрицей он отметил, что внутри трубы можно было передвигаться только на четвереньках.

Военмедик признался, что бои за Белогоровку в ЛНР стали для него особым испытанием. Первую помощь раненым приходилось оказывать при плохом освещении и в грязи. Были сложности и с эвакуацией бойцов. Он также рассказал, как использовалась труба мелового завода.

Сперва на четвереньках добирались, потом уже смастерили тележки — и на тележках уже отправлялись мы на позиции пояснил военмедик Закат

Никто из получивших ранения не умер на руках полевого медика. Однажды Закат спас своего товарища, попавшего под минометный обстрел ВСУ, и сейчас продолжает спасать бойцов на передовой в составе спецназа "Ахмат".

До службы в зоне СВО медик работал фельдшером на скорой в Майкопе. Полученный на гражданке медицинский опыт он назвал ценным. Медицину он выбрал благодаря маме, которая брала его с собой на работу в больницу вместо посещения детсада.

На СВО военный медик с позывным Закат потерял троих братьев. Младший брат погиб в ДНР под Клещеевкой, еще один брат, служивший механиком-водителем танка, получил тяжелое ранение в Луганской народной республике и скончался в госпитале. А в Запорожье был убит двоюродный брат Заката. Сейчас еще один брат военмедика воюет на константиновском направлении.

Боевики вооруженных сил Украины (ВСУ) устраивают целенаправленную охоту на российских военных медиков. Об этом ранее заявил водитель эвакуационного взвода группировки войск "Центр" Сергей Кузнецов в видеоролике от Минобороны.

Российские военные активно используют трубы при освобождении своей территории. Газопроводная труба сыграла ключевую роль в успехе операции "Поток" при освобождении Курской области от вторгшихся в нее украинских боевиков.