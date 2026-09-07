Российские военные спасли боевика ВСУ, почти год прятавшегося в норе

SHOT: боевик ВСУ почти год прятался в норе, его спасли российские военные Российские военные спасли боевика ВСУ, почти год прятавшегося в норе

Москва7 сен Вести.Российские солдаты обнаружили и спасли безоружного и обессиленного боевика ВСУ, прятавшегося в лесу, сообщает SHOT.

По данным издания, наши военнослужащие нашли нору, где, предположительно, почти год укрывались украинские бойцы, оставленные своим командованием.

Следы боевика ВСУ, плутавшего в лесу, предположительно, привели одного из российских военных к этому месту. Позже туда была направлена разведывательная группа 352-го мотострелкового полка.

Там же российские солдаты обнаружили разрушенный украинский блиндаж, а неподалёку ту самую нору, где, по данным SHOT, прятались военнослужащие 43-й бригады ВСУ.

Находившимся там боевикам ВСУ предложили сдаться в плен. Однако прямо в это же время по украинским позициям начали работать их собственные силы. Блиндаж был атакован семью тяжелыми беспилотниками "Баба-Яга".

Наши расчёты БПЛА попытались прикрыть находившихся там людей. По данным SHOT, из прятавшихся в норе украинских военнослужащих выжить удалось лишь одному. О подробностях его состояния на данный момент не сообщается.

Ранее пленный боевик ВСУ рассказал о случаях суицида и наркоторговли в учебной части. По его словам, на момент прибытия новобранцев там не было кроватей, а военнослужащих заставляли самостоятельно благо