Москва21 авг Вести.Российский штурмовик с позывным Сапог обманул пятерых военнослужащих Вооруженных сил Украины (ВСУ). Как именно ему это удалось, сообщает RT.

Этот случай произошел два года назад. Подразделению Сапога поставили задачу взять опорный пункт. Разведка сообщила, что перед позициями находятся ложные окопы, однако лейтенант решил проверить их лично вместе с заместителем. Когда бойцы спустились в траншею, выяснилось, что она настоящая: внутри находились пятеро военнослужащих ВСУ, которые уже держали россиян на прицеле.

И тогда я им громко так, уверенно, как будто так и надо, закричал: "Хлопці, ми з ЗСУ! Прийняти бій!" (Ребята, мы из ВСУ! Принять бой! – Прим. ред.). Они приняли нас за своих. Пока они расставлялись по точкам, мы их с Быком ликвидировали сказал он

Позже лейтенант объяснил, что украинская речь пригодилась ему случайно. В его взводе был боец, говоривший на суржике, и Сапог иногда в шутку сам переходил на украинский. В боевой обстановке этот навык помог выиграть несколько решающих секунд.

По данным RT, Сапог получил "Крест штурмовика" – награду для бойцов и офицеров, проявивших себя в бою. До службы он работал социальным педагогом, а офицерское звание получил после военной кафедры в гражданском вузе. Из-за этого лейтенант с иронией называет себя "пиджаком".