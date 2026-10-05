Москва5 октВести.У сумского села Храповщина российским штурмовикам пять суток удавалось обманывать командование ВСУ. Об этом командующий группой штурмовиков Колдун рассказал в интервью "Красной звезде".
ВСУ сбрасывали российским бойцам еду, воду, аккумуляторы, а также били по их наводке по другим украинским военным формированиям.
Российские штурмовики в ходе активных боевых действий уничтожили несколько десятков украинских боевиков, а еще 12 человек взяли в плен. Но российские военнослужащие вместе с пленными не могли выйти в тыл из-за высокой активности украинских дронов (БПЛА). Тогда российские бойцы организовали радиоигру с противником.
Эфир ВСУ слушали пять днейпояснил Колдун
Они добились снабжения их продовольствием и аккумуляторами. Когда же через пять дней противник понял, что позиции, которые они снабжали с дронов провизией, утрачены, то стали делать сбросы. Но били они уже только по тем, кого нашли, то есть по своим, поясняет штурмовик с позывным Колдун.
Потом враг понял, что позиции утрачены, и стал делать сбросы. По тем, кого нашли. А нашли своих же, которые находились между нашими позициямиуточнил он
К этому времени российские штурмовики уже вывели из опасной зоны пленных.
Ранее командир штурмовой роты 35-й отдельной гвардейской мотострелковой бригады группировки войск ВС РФ "Центр" Даниил Кызылаков рассказал ИС "Вести", что подразделения ВСУ выдали свои позиции у Марьевки в ДНР сбросом продовольствия и боеприпасов с гексакоптеров "Баба-Яга".