Боец Колдун рассказал, как удалось обмануть ВСУ у Храповщины Боец Колдун: ВСУ пять дней снабжали штурмовиков ВС РФ едой и аккумуляторами

Москва5 окт Вести.У сумского села Храповщина российским штурмовикам пять суток удавалось обманывать командование ВСУ. Об этом командующий группой штурмовиков Колдун рассказал в интервью "Красной звезде".

ВСУ сбрасывали российским бойцам еду, воду, аккумуляторы, а также били по их наводке по другим украинским военным формированиям.

Российские штурмовики в ходе активных боевых действий уничтожили несколько десятков украинских боевиков, а еще 12 человек взяли в плен. Но российские военнослужащие вместе с пленными не могли выйти в тыл из-за высокой активности украинских дронов (БПЛА). Тогда российские бойцы организовали радиоигру с противником.

Эфир ВСУ слушали пять дней пояснил Колдун

Они добились снабжения их продовольствием и аккумуляторами. Когда же через пять дней противник понял, что позиции, которые они снабжали с дронов провизией, утрачены, то стали делать сбросы. Но били они уже только по тем, кого нашли, то есть по своим, поясняет штурмовик с позывным Колдун.

Потом враг понял, что позиции утрачены, и стал делать сбросы. По тем, кого нашли. А нашли своих же, которые находились между нашими позициями уточнил он

К этому времени российские штурмовики уже вывели из опасной зоны пленных.

Ранее командир штурмовой роты 35-й отдельной гвардейской мотострелковой бригады группировки войск ВС РФ "Центр" Даниил Кызылаков рассказал ИС "Вести", что подразделения ВСУ выдали свои позиции у Марьевки в ДНР сбросом продовольствия и боеприпасов с гексакоптеров "Баба-Яга".