Москва2 октВести.Трофейная рация ВСУ, которую захватили российские бойцы, около шести дней передавала военнослужащим группировки войск "Центр" данные о действиях украинских подразделений на днепропетровском направлении. Об этом рассказал стрелок "Центра" Дмитрий Антонов, передает РИА Новости.
Рацию вывезли с позиции украинских боевиков с помощью квадрокоптера Mavic. Ее поместили в сумку, закрепили на дроне и передали военным "Центра" для дальнейшего использования.
Рация шесть дней работала, перехваты были, она очень-очень помогла, это я знаюсообщил Антонов
Полученные по рации данные помогали бойцам ВС РФ отслеживать перемещения украинских боевиков и корректировать свои действия.