Бойцы РФ захватили трофейную рацию ВСУ и шесть дней получали данные о противнике

Трофейная рация ВСУ шесть дней передавала бойцам РФ данные о противнике Бойцы РФ захватили трофейную рацию ВСУ и шесть дней получали данные о противнике

Москва2 окт Вести.Трофейная рация ВСУ, которую захватили российские бойцы, около шести дней передавала военнослужащим группировки войск "Центр" данные о действиях украинских подразделений на днепропетровском направлении. Об этом рассказал стрелок "Центра" Дмитрий Антонов, передает РИА Новости.

Рацию вывезли с позиции украинских боевиков с помощью квадрокоптера Mavic. Ее поместили в сумку, закрепили на дроне и передали военным "Центра" для дальнейшего использования.

Рация шесть дней работала, перехваты были, она очень-очень помогла, это я знаю сообщил Антонов

Полученные по рации данные помогали бойцам ВС РФ отслеживать перемещения украинских боевиков и корректировать свои действия.