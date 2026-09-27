Боец с позывным Боксер в одиночку занял опорник ВСУ и уничтожил шесть боевиков

Боец ВС РФ с позывным Боксер в одиночку занял опорный пункт ВСУ Боец с позывным Боксер в одиночку занял опорник ВСУ и уничтожил шесть боевиков

Москва27 сен Вести.Российский военнослужащий с позывным Боксер в одиночку занял опорный пункт Вооруженных сил Украины (ВСУ) на днепропетровском направлении и ликвидировал шесть боевиков. Об этом агентству РИА Новости рассказал военнослужащий группировки войск "Центр" Виктор Стариков.

По словам стрелка 428-го полка 90-й гвардейской танковой дивизии, Боксер в одиночку добрался до позиции противника, провел ее зачистку и затем продолжительное время удерживал захваченный опорный пункт.

Он в одного зачистил опорник, где было шесть противников. В одиночку успешно их уничтожил и закрепился, и там еще полмесяца в нем держал оборону сказал военный

Стариков также отметил, что недавно российские войска отразили три атаки противника на днепропетровском направлении. По его словам, украинские боевики действовали небольшими группами, а промежутки между попытками штурма могли составлять около полутора часов. В ходе одного из столкновений группа российских военных из четырех-пяти человек отразила атаку примерно десяти украинских военных.