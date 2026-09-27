Москва27 сен Вести.Военнослужащие Вооруженных сил РФ использовали окопные свечи для введения в заблуждение оператора украинского тяжелого беспилотника "Баба-Яга". Дрон ВСУ сбрасывал взрывчатку на тепло от свечей, но не мог поразить укрытие, и в результате израсходовал все боеприпасы. Об этом в беседе с РИА Новости рассказал командир взвода 428-го полка 90-й гвардейской танковой дивизии группировки войск "Центр" Евгений Мечтаев.

По его словам, военнослужащие несколько дней находились в укрытии и пользовались окопными свечами для обогрева. Их тепло привлекало БПЛА. Дрон неоднократно сбрасывал боеприпасы в район укрытия, однако не мог поразить находившихся там военнослужащих.

Командир отметил, что после нескольких сбросов "Баба-Яга" перестала атаковать укрытие, а военные продолжили использовать свечи до их окончания.

Мечтаев поблагодарил тех, кто занимается изготовлением и передачей военным окопных свечей, отметив, что они являются незаменимой вещью для военнослужащих на передовой.

Ранее в Минобороны сообщили, что российские средства ПВО уничтожили три высокоскоростные реактивные крылатые ракеты "Фламинго", которые пытались атаковать объекты на территории Московского региона.