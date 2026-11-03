Герой России из Алешек рассказал об операции на глазах после обстрела ВСУ Герой России из Алешек перенес шестичасовую операцию на глазах после удара ВСУ

Москва3 ноя Вести.Главный врач Алешковской больницы Владимир Харлан после обстрела ВСУ в декабре 2024 года перенес шестичасовую операцию в Крыму. Медики извлекали осколки из его глаз. Об этом он рассказал ТАСС.

Ранее президент России Владимир Путин присвоил Харлану звание Героя России.

Меня вывезли 30 декабря 2024 года. Я как раз с начмедом принимал охранников, четыре человека, и мы их размещали. Прилетел снаряд, насмерть начмеда, меня ранило. Но я при таком страшном ударе, я до сих пор не понимаю, как не вырубился, я так и приехал. 31-го уже был в Гельмгольце в Симферополе, шесть часов вытаскивали осколки из глаз. А уже потом ремонтировали переломы рук рассказал он

С 2022 года Харлан оказывал помощь жителям Херсонской области. До переезда в Алешки он на протяжении 40 лет работал в Херсонской областной больнице.