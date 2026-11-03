Москва3 нояВести.Главный врач Алешковской больницы Владимир Харлан после обстрела ВСУ в декабре 2024 года перенес шестичасовую операцию в Крыму. Медики извлекали осколки из его глаз. Об этом он рассказал ТАСС.
Ранее президент России Владимир Путин присвоил Харлану звание Героя России.
Меня вывезли 30 декабря 2024 года. Я как раз с начмедом принимал охранников, четыре человека, и мы их размещали. Прилетел снаряд, насмерть начмеда, меня ранило. Но я при таком страшном ударе, я до сих пор не понимаю, как не вырубился, я так и приехал. 31-го уже был в Гельмгольце в Симферополе, шесть часов вытаскивали осколки из глаз. А уже потом ремонтировали переломы рукрассказал он
С 2022 года Харлан оказывал помощь жителям Херсонской области. До переезда в Алешки он на протяжении 40 лет работал в Херсонской областной больнице.