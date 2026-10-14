Александру Находкину из Якутии вручили звезду Героя России за заслуги в СВО Александр Находкин из Якутии стал Героем России

Москва14 окт Вести.Участник специальной военной операции Александр Находкин удостоен звания Героя России. Об этом сообщил глава Республики Саха (Якутия) Айсен Николаев в мессенджере MAX.

У Якутии 14-й Герой России, удостоенный этого звания за подвиги в ходе специальной военной операции! Высшую государственную награду страны сегодня вручили Александру Егоровичу Находкину написал Айсен Николаев

Еще в 2014 году Находкин добровольцем уехал в Донбасс. Во время специальной военной операции он воевал за Артемовск, командовал ротой и батальоном, занимал должность начальника разведки. Даже после ранений и контузий он не прекращал выполнять боевые задачи. Отслужив в ЧВК "Вагнер", он продолжил участвовать в боевых действиях в составе специального подразделения Министерства обороны России.

С особой гордостью поздравляю Александра Егоровича с присвоением звания Героя России! Это заслуженное признание мужества, стойкости и преданности Отечеству. Крепкого здоровья, сил и благополучия семье. Якутия гордится! отметил Айсен Николаев

Александр Находкин награжден тремя орденами Мужества и тремя медалями "За отвагу".