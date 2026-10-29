Москва29 окт Вести.Президент России Владимир Путин посмертно удостоил звания Героя Российской Федерации командира одного из батальонов спецназа "Ахмат" Зелимхана Батукаева, известного под позывным Шустрый. Об этом сообщило агентство ТАСС.

Медаль "Золотая Звезда" на церемонии в Грозном передали матери погибшего военнослужащего Таус Батукаевой. Награду вручил генерал-лейтенант Владимир Кочетов, временно исполняющий обязанности командующего войсками Южного военного округа, а грамоту президента о присвоении звания Героя РФ - председатель правительства Чечни Магомед Даудов.

Это высокое и почетное звание присвоено ему посмертно указом президента России Владимира Владимировича Путина. Зелимхан был истинным патриотом и защитником нашего Отечества, мужественным воином и настоящим офицером сказал Даудов

По его словам, в ходе специальной военной операции Батукаев проявил исключительную отвагу, профессионализм и самоотверженность.