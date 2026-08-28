Врученная Герою России Куконбекову "Золотая Звезда" – свидетельство его мужества Мама Героя России Куконбекова испытала гордость после вручения "Золотой Звезды"

Москва28 авг Вести.Врученная Герою России лейтенанту Эльдару Куконбекову медаль "Золотая Звезда" является свидетельством его стойкости и мужества. Такими словами его мама Баирма Куконбекова поздравила сына с наградой, сообщает ИС "Вести".

Мой дорогой Эльдар, твоя "Золотая Звезда" – это свидетельство твоей невероятной стойкости и мужества. Я невероятно горжусь тобой сказала женщина

Командир взвода лейтенант Эльдар Куконбеков родом из Забайкалья. Мобилизован в 2022 году, после подписал контракт и дослужился до офицерского звания. Со своими бойцами зачищал от формирований киевского режима центр Константиновки под ударами артиллерии и украинских беспилотников.

Сегодня, 28 августа, в Национальном центре управления обороной РФ министр обороны Андрей Белоусов вручил медали "Золотая Звезда" и именное оружие российским военнослужащим, удостоенным высшего звания "Герой России" и отличившимся при выполнении боевых задач в зоне спецоперации.