Герой России Шереметов никогда не искал славы и делал то, что считал правильным Сестра Героя России Шереметова отметила его скромность и твердую убежденность

Москва28 авг Вести.Герой России рядовой Сергей Шереметов отправился в зону проведения спецоперации, потому что никогда не искал славы и делал то, что считал правильным. Так его сестра Злата прокомментировала ИС "Вести" вручение брату медали "Золотая Звезда".

Брат, когда ты уезжал, я не могла подобрать слов. А теперь, когда ты стоишь с "Золотой Звездой" на груди, я понимаю, что слова все-таки были. Ты не искал славы, ты просто делал то, что считал правильным, и сделал это до конца сказала девушка

Также Злата поделилась своими воспоминаниями о совместном времяпрепровождении с братом в детстве.

Помнишь, как мы играли в войнушку? Ты строил штаб из стульев и одеял, раздавал задания, кричал: "Ни шагу назад!" Я и тогда знала, что ты смелый, но теперь об этом знает вся страна рассказала она

Сегодня, 28 августа, в Национальном центре управления обороной РФ министр обороны Андрей Белоусов вручил медали "Золотая Звезда" и именное оружие российским военнослужащим, удостоенным высшего звания "Герой России" и отличившимся при выполнении боевых задач в зоне спецоперации.