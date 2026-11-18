С начала СВО Героями России стали более 700 военнослужащих

Свыше 700 военнослужащих получили звания Героя России с начала СВО С начала СВО Героями России стали более 700 военнослужащих

Москва18 ноя Вести.За время проведения специальной военной операции (СВО) звание Героя России получили свыше 700 военнослужащих. Об этом рассказал замминистра обороны РФ - начальник Главного военно-политического управления ВС РФ генерал армии Виктор Горемыкин.

Государственными наградами отметили более 1,2 миллиона человек. При этом ведомственные знаки отличия вручили примерно 1,6 миллиона военнослужащих.

С начала специальной военной операции высшей наградой Российской Федерации "Золотой Звездой" и звания Героя Российской Федерации удостоено более 700 военнослужащих сообщил Горемыкин, слова которого приведены в сообщении МО РФ

Он также подчеркнул, что план по отбору на военную службу по контракту на текущий год реализован на 89,3%.

Президент РФ Владимир Путин ранее посмертно удостоил звания Героя Российской Федерации командира одного из батальонов спецназа "Ахмат" Зелимхана Батукаева, известного под позывным Шустрый.