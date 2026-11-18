Замглавы МО Горемыкин: план по отбору на службу по контракту выполнен на 89,3%

В МО отчитались о выполнении плана по отбору на службу по контракту Замглавы МО Горемыкин: план по отбору на службу по контракту выполнен на 89,3%

Москва18 ноя Вести.План по отбору на военную службу по контракту на текущий год реализован на 89,3%. Об этом заявил замглавы Минобороны РФ, начальник Главного военно-политического управления ВС РФ генерал армии Виктор Горемыкин.

Эти сведения он привел, говоря о выполнении задач, которые были поставлены главой ведомства в декабре 2025.

На сегодняшний день план по отбору на военную службу по контракту на 2026 год выполнен на 89,3% цитирует замминистра ТАСС

Генерал добавил, что план отбора в войска беспилотных систем выполнен на 98,7%.

Замминистра также сообщил, что сеть пунктов отбора на службу по контракту непрерывно развивается. В настоящее время в нее входят 96 пунктов в административных центрах 87 субъектов РФ.

Ранее военный комиссар Москвы Максим Локтев рассказал, что столичные призывники, вместо прохождения срочной службы, имеют право заключить специальный годовой контракт в войсках беспилотных систем БПС. Он уточнил. Что приоритет имеют кандидаты с опытом в IT, электронике, радиотехнике и авиамоделизме.