Бурдинский: около 120 тыс. призывников отправят на места службы в осенний период

В Генштабе рассказали детали об осенней отправке призывников в армию Бурдинский: около 120 тыс. призывников отправят на места службы в осенний период

Москва1 окт Вести.Порядка 120 тысяч призывников запланировано отправить на места прохождения срочной военной службы в осенний период. Такое заявление сделал начальник ГОМУ Генштаба генерал-полковник Евгений Бурдинский в комментарии изданию "Красная звезда".

В октябре­-декабре для прохождения военной службы необходимо направить около 120 тысяч военнослужащих по призыву заявил он

Отправка со сборных пунктов стартует 10 октября, а для жителей сельской местности и участвующих в посевных и уборочных работах – 15 октября. В отдельных районах Крайнего Севера и приравненных к ним территорий отправка будет проходить с 1 ноября по 31 декабря.

Бурдинский уточнил, что 80% срочников призвали еще до осенней отправки в места службы.

Кроме того, он добавил, что, согласно указу главы государства, всего в войска нужно направить 261 тысячу человек.

При этом, как пишет РИА Новости, срочник может не отправиться на службу, если появились уважительные причины. Ими могут быть проблемы со здоровьем или рождение двух и более детей.

Круглогодичный призыв армию проводится впервые, отправка к месту службы проводится дважды в год - с 1 апреля по 15 июля и с 1 октября по 31 декабря.

Ранее ИС "Вести" рассказывала, как именно проходит круглогодичный призыв.