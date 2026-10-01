Москва1 октВести.Почти 80% срочников уже призваны этой осенью в армию, заявил начальник Главного организационно-мобилизационного управления Генштаба Вооруженных сил (ВС) России генерал-полковник Евгений Бурдинский в интервью газете "Красная Звезда".
Такой показатель достигнут благодаря круглогодичным мероприятиям по медицинскому освидетельствованию и психологическому отбору, что позволило распределить нагрузку на призывные пункты, отметил Бурдинский.
В результате к настоящему времени – до начала очередного периода отправки – уже призваны около 80% граждан от установленного задания. Это высокий показатель деятельности сотрудников военных комиссариатов и призывных комиссийприводит "Красная Звезда" слова Бурдинского
Отправку призывников со сборных пунктов к местам прохождения военной службы начнут с 10 октября.
Военачальник отметил, что при круглогодичном призыве срок, в течение которого граждане должны явиться в военкомат по повестке, не может превышать 30 дней со времени внесения повестки в реестр.
Граждан, которые подлежат призыву, вызывают повестками в течение всего календарного года. Круглогодичный призыв в 2026 году проходит впервые.
Отправку военнообязанных к месту службы проводят два раза в год - с 1 апреля по 15 июля и с 1 октября по 31 декабря.