Генштаб ВС России: почти 80% срочников уже призваны в армию этой осенью Генштаб ВС России: 80% призывников отправятся в армию этой осенью

Москва1 окт Вести.Почти 80% срочников уже призваны этой осенью в армию, заявил начальник Главного организационно-мобилизационного управления Генштаба Вооруженных сил (ВС) России генерал-полковник Евгений Бурдинский в интервью газете "Красная Звезда".

Такой показатель достигнут благодаря круглогодичным мероприятиям по медицинскому освидетельствованию и психологическому отбору, что позволило распределить нагрузку на призывные пункты, отметил Бурдинский.

В результате к настоящему времени – до начала очередного периода отправки – уже призваны около 80% граждан от установленного задания. Это высокий показатель деятельности сотрудников военных комиссариатов и призывных комиссий приводит "Красная Звезда" слова Бурдинского

Отправку призывников со сборных пунктов к местам прохождения военной службы начнут с 10 октября.

Военачальник отметил, что при круглогодичном призыве срок, в течение которого граждане должны явиться в военкомат по повестке, не может превышать 30 дней со времени внесения повестки в реестр.

Граждан, которые подлежат призыву, вызывают повестками в течение всего календарного года. Круглогодичный призыв в 2026 году проходит впервые.

Отправку военнообязанных к месту службы проводят два раза в год - с 1 апреля по 15 июля и с 1 октября по 31 декабря.