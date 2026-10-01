Генштаб: более 350 тысяч граждан получили отсрочку без личной явки в военкомат

Более 350 тыс. россиян получили отсрочку от призыва без визита в военкомат Генштаб: более 350 тысяч граждан получили отсрочку без личной явки в военкомат

Москва1 окт Вести.Свыше 350 тысяч россиян воспользовались возможностью оформить отсрочку или освобождение от службы без личной явки в военкомат. Об этом заявил в интервью газете "Красная Звезда" начальник Главного организационно-мобилизационного управления Генерального штаба Вооруженных сил Российской Федерации генерал-полковник Евгений Бурдинский.

Он уточнил, что такой результат стал возможен за счет автоматической актуализации сведений в Реестре воинского учета: теперь данные о гражданах, имеющих право на отсрочку, поступают в систему от госорганов и работодателей и обновляются без ручного вмешательства.

Важное преимущество системы - автоматическое оформление отсрочек без необходимости подачи гражданином отдельных документов. В частности, сведения о студентах, отцах, имеющих двух и более детей, а также сотрудниках ИТ-сферы регулярно обновляются на основании информации, поступающей от государственных органов и работодателей пояснил Бурдинский



Ранее начальник Главного организационно-мобилизационного управления Генштаба Вооруженных сил (ВС) России заявил, что почти 80% срочников уже призваны этой осенью в армию. По мнению Бурдинского, в этом помогли круглогодичные мероприятия по медицинскому освидетельствованию и психологическому отбору, благодаря чему получилось распределить нагрузку на призывные пункты. Он добавил, что отправка призывников со сборных пунктов к местам прохождения военной службы начнется с 10 октября.

До этого Бурдинский сообщил, что срок военной службы по призыву остается прежним - один год. Он также уточнил, что призывников не будут направлять для участия в специальной военной операции (СВО).