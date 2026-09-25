Москва25 сен Вести.Министр обороны РФ Андрей Белоусов отменил форму уведомления о досрочном увольнении с военной службы иностранного гражданина, получившего вид на жительство. Соответствующий приказ опубликован на официальном интернет-портале нормативных правовых актов.

Документ отменяет приказ Минобороны от 1 ноября 2023 года №744, которым была установлена форма уведомления о досрочном увольнении иностранца, получившего вид на жительство в связи с заключением контракта о прохождении военной службы в ВС РФ в период специальной военной операции.

Приказываю: признать утратившим силу приказ министра обороны Российской Федерации от 1 ноября 2023 г. №744 говорится в документе

В ноябре 2025 года президент России Владимир Путин установил временный порядок приема в российское гражданство для участников специальной военной операции на Украине. Он распространяется на иностранцев, заключивших после 24 февраля 2022 года контракт о прохождении военной службы сроком не менее одного года, а также их супругов, родителей и детей, в том числе усыновленных.