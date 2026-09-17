Москва17 сенВести.Власти Литвы приняли решение вернуть всеобщий воинский призыв в армию страны, переход к призывной срочной службе планируется завершить к 2030 году. Об этом сообщается в хартии форума координационного совета по всеобщей национальной обороне, который возглавляет президент Литвы Гитанас Науседа.
С положениями документа ознакомился корреспондент ТАСС.
Всеобщий призыв является основной опорой всеобщей обороны, которым обеспечиваются не только готовность и сдерживание, но и эффекты социальной сопричастности и экономического благополучия. Присоединяемся к правовому закреплению срока организации всеобщего призыва к 2030 годуговорится в хартии
Как отмечает агентство, идею всеобщей призывной срочной службы поддерживают 76% жителей Литвы, согласно социологическим опросам.
Срочная служба в литовской армии была отменена в 2008 году, но в 2015 ее восстановили. Ранее 17 сентября сообщалось, что в Литве начались учения по переходу подразделений и штабов из состояния мирного времени к военному.