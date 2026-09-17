Москва17 сенВести.В сети появились фейковые сообщения о том, что Воронежская область якобы должна набрать 15 тысяч человек на службу по контракту за октябрь. Об этом сообщает издание KP.RU.
В материале сказано, что такой пост появился в одном из Telegram-каналов.
В качестве подтверждения приводится фото таблицы "Задание по набору на контракт в 2026 году"пишут авторы материала
Согласно выводам издания, документ был сгенерирован искусственным интеллектом. В публикации сказано, что региональный канал "Война с фейками. Воронежская область" также опроверг информацию о таком плане набора.