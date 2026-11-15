Москва15 нояВести.Военный комиссар Москвы Максим Локтев рассказал в интервью ТАСС о том, что столичные призывники имеют право вместо срочной службы заключить специальный годовой контракт в войсках беспилотных систем БПС.
В настоящее время отбор идет на должности операторов, инженеров и техников дронов.
Появилась альтернатива обычной "срочке": граждане, подлежащие призыву, вправе поступить на службу в войска беспилотных систем по специальному годовому контракту взамен срочной службысказал Локтев
По словам военного комиссара, приоритет отдается кандидатам с опытом в IT, электронике, радиотехнике и авиамоделизме.