Призывники из Москвы могут заменить срочную службу контрактом в войсках БПС

Призывники Москвы могут подписать спецконтракт на год в войсках БПС Призывники из Москвы могут заменить срочную службу контрактом в войсках БПС

Москва15 ноя Вести.Военный комиссар Москвы Максим Локтев рассказал в интервью ТАСС о том, что столичные призывники имеют право вместо срочной службы заключить специальный годовой контракт в войсках беспилотных систем БПС.

В настоящее время отбор идет на должности операторов, инженеров и техников дронов.

Появилась альтернатива обычной "срочке": граждане, подлежащие призыву, вправе поступить на службу в войска беспилотных систем по специальному годовому контракту взамен срочной службы сказал Локтев

По словам военного комиссара, приоритет отдается кандидатам с опытом в IT, электронике, радиотехнике и авиамоделизме.