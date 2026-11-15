Москва15 ноя Вести.Нехватки в беспилотниках нет, поставки идут стабильно. Технику "собирают под конкретные задачи", заявил ИС "Вести" техник БПЛА батальона спецминирования "Феникс" 1 гвардейской инженерно-саперной бригады группировки войск "Центр" с позывным Орел.

Каждый дрон собираем под конкретные задачи, под конкретное оборудование, под конкретные пожелания пилотов. С теми, кто применяет наши дроны мы находимся на постоянной связи и учитываем их пожелания сказал Орел

Российские беспилотники на фронте модернизируются каждый месяц, если не каждую неделю: вносятся технические доработки по дальности и видам связи, чтобы операторы оставались в безопасности и выполняли поставленные задачи. Об этом в интервью ИС "Вести" рассказал военнослужащий 77-го мотострелкового полка группировки войск "Юг" с позывным Ильяс.