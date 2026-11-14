Москва14 ноя Вести.Российские военнослужащие в зоне СВО постоянно совершенствуют способы защиты военной техники и машин от вражеских беспилотников. Об этом в интервью ИС "Вести" рассказал военнослужащий 77-го мотострелкового полка группировки войск "Юг" с позывным Волга.

Бойцам приходится подстраиваться под военные реалии. Каждый день приносит новые вызовы, и экипажи отвечают на них смекалкой. Технику дополнительно обваривают, укрепляют уязвимые места, ищут решения из того, что есть под рукой. В мастерских и прямо у машин рождаются свои способы защиты.