Боец ВС РФ рассказал, что его машину на фронте 12 раз атаковали дронами Российский военнослужащий рассказал, как его машину 12 раз атаковали дронами

Москва14 ноя Вести.Российский военнослужащий в интервью ИС "Вести" рассказал, как его машину 12 раз атаковали вражеские БПЛА. Он подчеркнул, что фронтовым водителям в современных реалиях приходится быть особенно осторожными и следить за небом.

Если раньше работа водителя была прежде всего борьбой с бездорожьем и минной опасностью, то сейчас это уже сложная профессия на стыке логистики, тактики и выживания. Водитель теперь должен понимать зоны действия FPV-дронов, знать, где натянуты сети, уметь выбирать время и маршрут, работать в связке с РЭБ и группами быстрого реагирования. Из человека за рулем он превратился в полноценного участника боевого обеспечения.

Машину 12 раз атаковали, и дрон "Баба-Яга", и камикадзе, и сбросы. Последний раз камикадзе, пробил это днище. Слава богу, все живы, все хорошо. Бывает затишье, а бывает такое, что очень много и очень часто они летают, приходится пользоваться различными средствами… На дороге стоят люди, противовоздушное наблюдение, уничтожают эти FPV-дроны. Надеешься на машину тоже, чтобы не подвела в самый ответственный момент рассказал боец

Ранее командир взвода саперного батальона им. Карбышева Добровольческого корпуса Минобороны РФ с позывным Малибу рассказал, что военнослужащие на посту воздушного наблюдения (ПВН) стрельбой в воздух предупреждают водителей на дороге и соседние посты, если в небе появляются вражеские беспилотники.