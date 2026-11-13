Бойцы ВС РФ рассказали, как защищают водителей от БПЛА на дороге до Артемовска Бойцы ВС РФ предупреждают фронтовых водителей о БПЛА стрельбой в воздух

Москва13 ноя Вести.Военнослужащие на посту воздушного наблюдения (ПВН) стрельбой в воздух предупреждают водителей на дороге и соседние посты, если в небе появляются вражеские беспилотники. Об этом в интервью ИС "Вести" рассказал командир взвода саперного батальона им. Карбышева Добровольческого корпуса Минобороны РФ с позывным Малибу.

Дорога до донецкого Артемовска находится полностью под контролем российской армии. Вдоль трассы натягивают антидроновые сети. Едва в небе появляется украинский дрон, машины ныряют в укрытие, а их сотни по всему маршруту.

Акустически подают знак стрельбой, чтобы знали, что что-то в воздухе. Подают сигнал для водителей, для техники, которая двигается рассказал Малибу

Если водители не останавливаются, то об этом сообщают на следующий пост воздушного наблюдения.

Стараемся останавливаться, выбегаем на дорогу, защищаем, прикрываем огнем. Я даже считаю, это наша основная задача - прикрывать дорогу… Больше десятка целей проходит каждый день через наш ПВН, пытаются атаковать пост. Даже если летит высоко вне зоны досягаемости, мы обязательно даем прострел, чтоб следующий пост предупредить, да и вообще предупредить людей на дороге о работе врага рассказал доброволец саперного батальона с позывным Тула

Ранее 12 ноября Минобороны РФ отчиталось, что силы противовоздушной обороны (ПВО) уничтожили за сутки три авиабомбы и 407 беспилотников ВСУ в зоне проведения спецоперации.