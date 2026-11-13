Москва13 нояВести.Военнослужащие на посту воздушного наблюдения (ПВН) стрельбой в воздух предупреждают водителей на дороге и соседние посты, если в небе появляются вражеские беспилотники. Об этом в интервью ИС "Вести" рассказал командир взвода саперного батальона им. Карбышева Добровольческого корпуса Минобороны РФ с позывным Малибу.
Дорога до донецкого Артемовска находится полностью под контролем российской армии. Вдоль трассы натягивают антидроновые сети. Едва в небе появляется украинский дрон, машины ныряют в укрытие, а их сотни по всему маршруту.
Акустически подают знак стрельбой, чтобы знали, что что-то в воздухе. Подают сигнал для водителей, для техники, которая двигаетсярассказал Малибу
Если водители не останавливаются, то об этом сообщают на следующий пост воздушного наблюдения.
Стараемся останавливаться, выбегаем на дорогу, защищаем, прикрываем огнем. Я даже считаю, это наша основная задача - прикрывать дорогу… Больше десятка целей проходит каждый день через наш ПВН, пытаются атаковать пост. Даже если летит высоко вне зоны досягаемости, мы обязательно даем прострел, чтоб следующий пост предупредить, да и вообще предупредить людей на дороге о работе врагарассказал доброволец саперного батальона с позывным Тула
Ранее 12 ноября Минобороны РФ отчиталось, что силы противовоздушной обороны (ПВО) уничтожили за сутки три авиабомбы и 407 беспилотников ВСУ в зоне проведения спецоперации.