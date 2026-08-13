Москва13 авг Вести.Дроны-перехватчики защищают движение по трассе "Новороссия", которая проходит вдоль Азовского моря. Об этом сообщил РИА Новости губернатор Херсонской области Владимир Сальдо.

По его словам, у противника нет шансов перерезать это направление, дорога полностью контролируется. Защита усилена благодаря работе военных, подразделении ПВО, а также мобильных огневых групп и региональных служб.

Трасса для нас имеет стратегическое значение, поэтому ее защита остается постоянной задачей. Люди едут, грузы идут, связь Херсонской области с Крымом сохраняется отметил Сальдо

Глава Херсонской области также сказал, что боевые дроны патрулируют дороги и перехватывают вражеские БПЛА, которые пытаются атаковать транспорт.

Трасса "Новороссия" – часть сухопутного коридора в Крым вдоль Азовского моря. Дорога проходит от Ростова-на-Дону в Крым через новые регионы, включая ДНР, Запорожскую и Херсонскую области​​​.