Сальдо перечислил три главные задачи по защите Херсонской области от ударов ВСУ

Москва26 мая Вести.Губернатор Херсонской области Владимир Сальдо обозначил три основные задачи, выполнение которых позволит защитить мирное население от ударов дронов Вооруженных сил Украины (ВСУ).

При этом полностью закрыть прифронтовую полосу от ударов беспилотников (БПЛА) невозможно, заявил Сальдо в интервью ТАСС.

Задача - снижать ущерб, быстрее выявлять угрозы и не давать врагу парализовать жизнь региона приводит ТАСС слова Сальдо

Власти Херсонской области делают все возможное для противодействия атакам БПЛА ВСУ, подчеркнул губернатор.

Сальдо заявил также, что украинские боевики расширяют дроновый террор против жителей Херсонской области. Так, ВСУ сбрасывают боеприпасы на гражданские автомобили, жилые дома, а также используют разведывательные и FPV-дроны.