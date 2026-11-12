Средства ПВО сбили за сутки три авиабомбы и 407 БПЛА ВСУ в зоне спецоперации

ПВО сбила за сутки три авиабомбы и 407 вражеских БПЛА в зоне спецоперации Средства ПВО сбили за сутки три авиабомбы и 407 БПЛА ВСУ в зоне спецоперации

Москва12 ноя Вести.Средства ПВО за сутки уничтожили три авиабомбы и 407 беспилотников Вооруженных сил Украины (ВСУ) в зоне спецоперации. Об этом заявили в Минобороны РФ.

Всего с начала проведения СВО российские войска сбили 285,4 тыс. дронов ВСУ.

Сбиты три управляемые авиационных бомбы и 407 беспилотных летательных аппарата самолетного типа отмечается в сообщении

Как сообщил 16 октября начальник Генштаба ВС РФ Валерий Герасимов, интенсивность украинских атак с начала года выросла более чем в пять раз. Наиболее массированную атаку ВСУ предприняли 19–20 сентября, пытаясь сорвать выборы в Госдуму.