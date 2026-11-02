Замкомандира Поляк рассказал о борьбе с дронами ВСУ в Харьковской области

"Запад" на страже: как мотострелки прикрывают тылы от дронов ВСУ Замкомандира Поляк рассказал о борьбе с дронами ВСУ в Харьковской области

Москва2 ноя Вести.В Харьковской области логистические маршруты российских войск вблизи передовой от возможных атак с воздуха защищают мотострелки группировки войск "Запад". Заместитель командира бронемашины с позывным Поляк рассказал ИС "Вести", с какими беспилотниками ВСУ ведется борьба.

Круглосуточное дежурство бронетранспортеров направлено на прикрытие жизненно важных логистических артерий и точек сбора штурмовиков от воздушных угроз, исходящих от дронов. Поскольку ВСУ располагают различными моделями беспилотников, необходима непрерывная бдительность.

С "Корнетами" сложнее, они меньше. "Лютые", они подлежат уничтожению. По силуэту можно определить, какой тип БПЛА, с какой скоростью, с каким вектором, под каким углом он идет. Мы работаем на упреждение. Сбиваем вполне эффективно рассказал заместитель командира с позывным Поляк

Ранее сообщалось, что российские военные ликвидировали за последние сутки трех офицеров-командиров формирований Вооруженных сил Украины (ВСУ).