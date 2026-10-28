Бойцы ВС РФ отметили преимущества БПЛА ROI-F1 и "Молния" в охоте за дронами ВСУ

Бойцы "Востока" рассказали о преимуществах дронов ROI-F1 и "Молния" Бойцы ВС РФ отметили преимущества БПЛА ROI-F1 и "Молния" в охоте за дронами ВСУ

Москва28 окт Вести.Российские бойцы в Днепропетровской области используют широкий спектр дронов, включая ROI-F1 и "Молнию", для защиты неба от беспилотников ВСУ. Об их преимуществах рассказали ИС "Вести" операторы группировки "Восток".

Ударные птицы защищают воздушное пространство от украинских БПЛА, которые охотятся за военными и гражданскими машинами, а также ищут железнодорожные составы.

(Российские дроны - ред.) ...догоняют, и за счет кнопки инициации происходит самоподрыв птицы — нашего и чужого дрона. Таким принципом мы чистим небо и не даем противнику прорваться в глубину нашего тыла. У нас есть определенный фронт, в котором работают наши расчеты, каждый отвечает за свой участок пояснил командир батареи БПЛА-перехватчиков с позывным Батыр

Операторы используют разные виды дронов в зависимости от высоты и скорости полета вражеской техники. Батыр запускает дроны "Молния-ПВО" - более десяти запусков в сутки.

В основном поражаем ударные БПЛА: Hornet, B-2. Также мы работаем по высотным целям — это разведчики "Шарки", "Лелеки". Они тоже играют опасную роль. Они могут как ретрансляторы за собой тянуть другие FPV-дроны противника рассказал Батыр

"Молния" способна поражать цели даже при потере связи — в режиме автопилота. Рабочая дальность полета — до 50 километров. По словам бойцов "Востока" у "Молнии" высококачественная цифровая камера.

Также солдаты используют модель ROI-F1, а для низколетящих целей лучше всего подходят обычные FPV-дроны.

Преимущество этого дрона в том, что он маленький, маневренный. Летит достаточно быстро, чтобы догнать цель объясняет боец с позывным Окулист

Расчеты работают в связке с радиолокационными станциями. Таким образом выстраивается эшелонированная воздушная оборона. Операторы стараются постоянно менять точки запуска FPV-дронов, потому что за ними всегда охотятся БПЛА противника. Действовать нужно очень быстро, на это уходят считанные секунды. Бойцы дежурят вдоль всей линии фронта в круглосуточном режиме.

В начале октября сообщалось, что беспилотчики инженерных войск поставили рекорд дальности применения дрона "Молния-2".