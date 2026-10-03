Беспилотчик ВС РФ Пластун: с помощью "Молнии-2" поражаем минами даже танки Беспилотчик ВС РФ Пластун рассказал, как "разувают" танки с помощью "Молнии-2"

Москва3 окт Вести.Беспилотчики 11-й бригады инженерных войск ВС РФ, работающие на краматорско-дружковском участке фронта, дистанционно устанавливают в глубоком тылу противника минные заграждения, поражающие личный состав и технику, включая танки. Об этом рассказал ИС "Вести" сапер расчета БПЛА 11-й бригады с позывным Пластун.

"Молния-2" в отличие от обычных дронов работает по глубокому тылу противника.

FPV, допустим, и всякие там квадрокоптеры - они не могут покрыть расстояние в 40 с плюсом километров. Мы же можем это сделать, и мы это делаем. И наши инженерные заграждения приносят свои плоды, причем неплохие: есть поражение — и техника, и личный состав поражается. Были такие случаи - даже танки "разували", и это все в тылу противника происходило рассказал Пластун

Ранее боец расчета БПЛА 11-й бригады с позывным Уфа рассказал, как он и его сослуживцы установили рекорд по дальности применения беспилотника "Молния-2" на данном направлении специальной военной операции.