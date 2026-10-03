Москва3 окт Вести.Сапер расчета БПЛА 11-й бригады инженерных войск ВС РФ с позывным Пластун спасся от прямого попадания танка благодаря тому, что спустился в подвал погреться. О случившемся с ним боец рассказал ИС "Вести".

Расчет Пластуна работает на краматорско-дружковском участке фронта.

Я сел, заварил себе чаю, сделал, наверное, пару глотков. И я понимаю, что у меня очень сильно замерзли ноги, и мне надо срочно спуститься в подвал погреться. Я спускаюсь в подвал, и буквально через минуту-полторы — прилет. Прямое попадание танка именно в нашу саперку, именно туда, где я сидел. И когда мы уже поднялись на следующий день - в этот день уже никто не стал подниматься, потому что прицельный огонь велся, также из танка, и FPV вражеские работали, - и на следующий день, когда уже стихло, утром, я поднимаюсь в свою саперку и вижу, что от нее ничего не осталось рассказал Пластун

Ранее Пластун заявил, что его расчет с помощью беспилотников "Молния-2" дистанционно устанавливает в глубоком тылу противника минные заграждения, поражая даже танки. Недавно бойцы расчета установили рекорд по дальности применения "Молнии-2" на этом направлении.