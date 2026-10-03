Москва3 октВести.Сапер-штурмовик Грей в одиночку отбил засаду пяти украинских боевиков, уничтожив четверых, оказал первую помощь раненому напарнику, выполнил боевую задачу и эвакуировал своего товарища. Об этом он рассказал в интервью ИС "Вести".
Грей служит в инженерно-штурмовом взводе батальона штурма и разграждения в составе 1-й гвардейской инженерно-саперной бригады. В засаду он попал вместе с другим сапером-штурмовиком, с которым они работали "двойкой".
Попали под огонь плотный, товарища сразу ранило, у него пулевые ранения. Рядом было здание, мы в это здание быстро забежали. Товарищ не смог дальше вести бой, он был ранен в руку. Я отстреливался, отстреливался, боекомплект у нас тоже кончался, уже более-менее подходил к концу. Противник наступал. У меня были две ручные гранаты, я воспользовался имизаявил Грей
После этого боец заметил, что наступательные действия практически прекратились
Выглянул в окно, увидел, что два человека еще убегают - два врага, противника. Одного я еще "догнал" из автомата, один скрылся. Оказал первую помощь товарищу, выполнил задачу - отнес три танковые мины в район установкиотметил сапер-штурмовик
Ранее сапер расчета БПЛА 11-й бригады инженерных войск ВС РФ с позывным Пластун рассказал ИС "Вести", как спасся от прямого попадания танка, спустившись погреться в подвал.