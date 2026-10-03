Были две гранаты, воспользовался ими: сапер-штурмовик Грей отбился от 5 боевиков Сапер-штурмовик ВС РФ Грей рассказал, как отбился от пяти украинских боевиков

Москва3 окт Вести.Сапер-штурмовик Грей в одиночку отбил засаду пяти украинских боевиков, уничтожив четверых, оказал первую помощь раненому напарнику, выполнил боевую задачу и эвакуировал своего товарища. Об этом он рассказал в интервью ИС "Вести".

Грей служит в инженерно-штурмовом взводе батальона штурма и разграждения в составе 1-й гвардейской инженерно-саперной бригады. В засаду он попал вместе с другим сапером-штурмовиком, с которым они работали "двойкой".

Попали под огонь плотный, товарища сразу ранило, у него пулевые ранения. Рядом было здание, мы в это здание быстро забежали. Товарищ не смог дальше вести бой, он был ранен в руку. Я отстреливался, отстреливался, боекомплект у нас тоже кончался, уже более-менее подходил к концу. Противник наступал. У меня были две ручные гранаты, я воспользовался ими заявил Грей

После этого боец заметил, что наступательные действия практически прекратились

Выглянул в окно, увидел, что два человека еще убегают - два врага, противника. Одного я еще "догнал" из автомата, один скрылся. Оказал первую помощь товарищу, выполнил задачу - отнес три танковые мины в район установки отметил сапер-штурмовик

Ранее сапер расчета БПЛА 11-й бригады инженерных войск ВС РФ с позывным Пластун рассказал ИС "Вести", как спасся от прямого попадания танка, спустившись погреться в подвал.