Москва3 окт Вести.Расчет БПЛА "Молния-2" 11-й бригады инженерных войск Вооруженных сил (ВС) РФ, работающий на краматорско-дружковском участке фронта, установил рекорд по дальности применения беспилотника "Молния-2" на этом направлении. Об этом рассказал ИС "Вести" боец расчета с позывным Уфа.

"Молния-2" на фронте чаще всего используется как ударный беспилотник, но в 11-й инженерной бригаде ей нашли и другое применение. С помощью этого БПЛА наши бойцы дистанционно ставят минные заграждения на ключевых участках снабжения в тылу противника.

Однажды мы долетели до Краматорска. Полетали на Краматорск и ушли дальше – это было с попутным ветром. Когда я подал отчет, что я прошел 67 километров, написало командование по Южному округу: это рекорд на "Молнии" рассказал Уфа

Его же расчет полтора года назад был одним из первых, кто применил "Молнию" для дистанционного минирования.

Около полутора лет назад командованием нашей бригады была поставлена задача попытаться произвести дистанционное минирование с "Молнии". Наш расчет выполнил эту задачу, то есть мы дистанционно заминировали. Насколько мне известно, мы если не первые, то одни из первых, это точно, кто применял "Молнию" для дистанционного минирования. Сейчас уже это многие подразделения используют, но мы были одни из первых. Наша бригада – молодцы отметил Уфа

Ранее командир расчета мобильной огневой группы 18-й общевойсковой армии с позывным Ивук в комментарии ИС "Вести" рассказал о тактике уничтожения вражеских дронов-камикадзе в Херсонской области.