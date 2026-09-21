Расчет "Днепра" применил беспилотник-носитель "Молния" с БПЛА на 70 км Боец "Днепра": беспилотник-носитель "Молния" преодолел 70 км вглубь фронта

Москва21 сен Вести.Беспилотник-носитель "Молния" с FPV-дроном был успешно применен на дистанции 70 км вглубь фронта, сообщил замкомандира батальона беспилотных систем 49-й армии группировки "Днепр" с позывным Донской в беседе с РИА Новости.

По его словам, беспилотник-носитель может отправлять дроны в тыл противника, выполняя функцию "авиаматки".

Заявлено 30 километров, а долетали ребята и на 70 километров. Показывает себя эффективно сказал Донской

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