Москва21 сенВести.Беспилотник-носитель "Молния" с FPV-дроном был успешно применен на дистанции 70 км вглубь фронта, сообщил замкомандира батальона беспилотных систем 49-й армии группировки "Днепр" с позывным Донской в беседе с РИА Новости.
По его словам, беспилотник-носитель может отправлять дроны в тыл противника, выполняя функцию "авиаматки".
Заявлено 30 километров, а долетали ребята и на 70 километров. Показывает себя эффективносказал Донской
Ранее военкор "Вестей" показал пуск ракеты ЗРК С-300 в зоне боевых действий.