Командир огневой группы раскрыл хитрость, как сбить дрон-камикадзе Военный рассказал о тактике уничтожения дронов в Херсонской области

Москва2 окт Вести.Командир расчета мобильной огневой группы (МОГ) 18-й общевойсковой армии с позывным Ивук в комментарии ИС "Вести" рассказал о тактике уничтожения дронов ВСУ в воздушном пространстве Херсонской области.

Он отметил, что для уничтожения дронов-камикадзе необходимо попасть непосредственно в двигатель.

Фюзеляж данного БПЛА из пластика, бывает еще из пенопласта. Пули прошивают его и особого вреда не причиняют. Он продолжает лететь по заданной траектории. И надо стараться попасть либо в аккумулятор, либо туда, где у него находится боеприпас пояснил он

По словам Ивука, главная хитрость в грамотном уничтожении дронов противника заключается в том, чтобы подпустить беспилотник поближе. После этого по дрону ведется стрельба из пулемета ДШК.

Заряжается пулемет по простой технике: бронированный патрон, трассерный, чтобы видеть направление и далее мгновенного действия – взрывной добавил наводчик расчета с позывным Азот

На данный момент за последние две недели МОГ на занимаемых позициях уничтожила около 20 БПЛА "Хорнет".