Москва2 октВести.Командир расчета мобильной огневой группы (МОГ) 18-й общевойсковой армии с позывным Ивук в комментарии ИС "Вести" рассказал о тактике уничтожения дронов ВСУ в воздушном пространстве Херсонской области.
Он отметил, что для уничтожения дронов-камикадзе необходимо попасть непосредственно в двигатель.
Фюзеляж данного БПЛА из пластика, бывает еще из пенопласта. Пули прошивают его и особого вреда не причиняют. Он продолжает лететь по заданной траектории. И надо стараться попасть либо в аккумулятор, либо туда, где у него находится боеприпаспояснил он
По словам Ивука, главная хитрость в грамотном уничтожении дронов противника заключается в том, чтобы подпустить беспилотник поближе. После этого по дрону ведется стрельба из пулемета ДШК.
Заряжается пулемет по простой технике: бронированный патрон, трассерный, чтобы видеть направление и далее мгновенного действия – взрывнойдобавил наводчик расчета с позывным Азот
На данный момент за последние две недели МОГ на занимаемых позициях уничтожила около 20 БПЛА "Хорнет".