Боец "Запада" рассказал, как штурмовики ВС РФ занимают позиции ВСУ Разведчик "Запада": появляется уверенность по мере приближения к позициям ВСУ

Москва14 окт Вести.В Харьковской области штурмовые группы группировки войск "Запад" действуют в тесной связке с экипажами бронемашин. Бронетехника подавляет огневые точки ВСУ, позволяя пехоте подойти вплотную к позициям противника. Об этом заявил ИС "Вести" разведчик этого подразделения с позывным Толстый.

По его словам, после огневого подавления штурмовики ВС РФ занимают закрепительные рубежи, ожидают подхода своих резервных групп.

Когда приближаемся к противнику [поднимается] адреналин, [возникает] немного страха и уверенность в себе и своей работе. Впритык подходим к противнику. Подавляем его огнем, занимаем его позиции и ожидаем другие группы, которые должны подтянуться к нам сказал Толстый

Подкрепление не задерживается, добавил военный.