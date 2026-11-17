Командир Итальянец: ВСУ избегают прямого боевого столкновения с ВС РФ Командир Итальянец: ВСУ не готовы к прямым столкновениям с российскими бойцами

Москва17 ноя Вести.Украинские военные зачастую оказываются не готовы к появлению российских штурмовых групп на своих позициях и стараются избегать непосредственного боевого столкновения, рассчитывая преимущественно на поддержку беспилотников. Об этом агентству ТАСС рассказал командир взвода с позывным Итальянец.

Они не готовы, они зачастую к этому не готовы. Они сидят там раздетые, они не ожидают того, что сейчас с ними что-то произойдет. Они их отправляют туда в один конец. Обратно они никого не забирают сказал боец

По его словам, украинские военные зачастую не успевают даже передать сообщение об атаке по рации. К этому моменту российские штурмовики уже заходят на опорный пункт и проводят его зачистку.

Ранее боец пятой танковой бригады 36-й общевойсковой армии группировки войск "Восток" с позывным Эвенк рассказал, что украинские войска начали выделять недавно мобилизованных военных на фронте с помощью повязок определенного цвета.