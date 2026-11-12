Москва12 ноя Вести.Украинские войска начали выделять недавно мобилизованных военнослужащих на фронте с помощью повязок определенного цвета. Об этом ТАСС сообщил боец пятой танковой бригады 36-й общевойсковой армии группировки войск "Восток" с позывным Эвенк.

Недавно мобилизованных можно было отличить от остальных военнослужащих по цвету повязок, и такие военнослужащие составляли основную часть находившихся на позициях украинских подразделений, рассказал боец.

Там находились, в основном, мобилизованные, видно, что недавно. Их выделяют цветом повязки. Эти люди у них как расходный материал приводит агентство его слова

Боец отметил, что аналогичная ситуация наблюдалась в освобожденной Воскресенке Запорожской области.