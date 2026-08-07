Боец ВС РФ с позывным Слон: в рядах ВСУ "идейных" не осталось

"Идейных уже нет": боец с позывным Слон рассказал, кто воюет в рядах ВСУ Боец ВС РФ с позывным Слон: в рядах ВСУ "идейных" не осталось

Москва7 авг Вести."Идейных" боевиков в рядах Вооруженных сил Украины (ВСУ) уже нет, в основном остались те, кто был мобилизован территориальными центрами комплектования (ТЦК, аналог военкоматов), рассказал ИС "Вести" заместитель командира батальона по ведению боевых действий, военнослужащий 51 гвардейской общевойсковой армии группировки войск "Центр" с позывным Слон.

В основном [в ВСУ] встречаются те, кто были взяты ТЦК, мобилизованные и так далее - уже нет таких идейных отметил боец

По его словам, НАТО активно снабжает ВСУ провизией и оружием.

В основном все натовское - провизия, натовские патроны, натовские сухпайки, гуманитарные сухпайки с Польши, с США, вот с Англии сказал Слон

Ранее сообщалось, что Украина потратила на работу ТЦК и мобилизацию 26,9 млрд долларов.

На Украине с февраля 2022 года действует всеобщая мобилизация. В соцсетях регулярно появляются видео с конфликтами и жесткими задержаниями мужчин в общественных местах сотрудниками ТЦК. В Минобороны Украины в июне назвали справедливым возмущение граждан из-за действий ТЦК.