Москва11 сенВести.Украинские боевики боятся вступать в контактный бой с военнослужащими Вооруженных сил России. Об этом в беседе с RT рассказал российский боец.
По его словам, украинские войска запускают большое число БПЛА в тыловые районы Запорожской области.
Это сейчас уже совсем другая война. Контактным боем мало людей хотят воевать. Где-то в норке сидит он (враг — прим. ред.) и исподтишка [запускает дроны]. Они (ВСУ — прим. ред.) боятся выйти с нами в контактный бойсказал военный
Ранее стало известно, что Вооруженные силы Украины больше не предпринимают активных наступательных действий на правом берегу Днепра.