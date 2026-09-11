Боец ВС РФ рассказал, что украинские боевики боятся вступать в контактный бой

"Сидят по норам и надеются на дроны": стало известно о тактике ВСУ в зоне СВО Боец ВС РФ рассказал, что украинские боевики боятся вступать в контактный бой

Москва11 сен Вести.Украинские боевики боятся вступать в контактный бой с военнослужащими Вооруженных сил России. Об этом в беседе с RT рассказал российский боец.

По его словам, украинские войска запускают большое число БПЛА в тыловые районы Запорожской области.

Это сейчас уже совсем другая война. Контактным боем мало людей хотят воевать. Где-то в норке сидит он (враг — прим. ред.) и исподтишка [запускает дроны]. Они (ВСУ — прим. ред.) боятся выйти с нами в контактный бой сказал военный

Ранее стало известно, что Вооруженные силы Украины больше не предпринимают активных наступательных действий на правом берегу Днепра.