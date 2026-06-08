Москва8 июнВести.Снайперы "Востока" на южно-донецком направлении сейчас сосредоточены на уничтожении вражеских беспилотников. Все чаще ВСУ закидывают за линию фронта так называемые дроны-ждуны, рассказал ИС "Вести" снайпер с позывным Саймон.
Он подчеркнул, что киевские боевики предпочитают не вступать в огневой контакт.
В основном сейчас работа с живой силой противника не присутствует. Только, получается, БПЛА. Так называемая Баба-Яга, FPV-дроны. Прикрываем, когда начинается штурм, вместе заходим с ребятамизаявил Саймон
Ранее бойцы группировки войск "Восток" рассказали, как смогли незаметно подобраться к наблюдательному пункту противника. При штурме позции украинцев застали в тапочках.