Москва14 окт Вести.Боец с позывным Медведь, отправившийся на фронт в 2022 году во время мобилизации, поделился рекомендациями для водителей. Его слова передает RT.

Медведь служит водителем в зоне боевых действий, занимается эвакуацией техники и людей.

Быть повнимательнее, слушать, смотреть - это все ваша жизнь сказал водитель

По его словам, чем аккуратнее и медленнее движется машина, тем больше у водителя остается времени, чтобы среагировать на угрозу и попытаться вывести автомобиль из-под атаки украинского дрона.

Медведь также подчеркнул, что при движении на высокой скорости времени на торможение и возможность покинуть автомобиль практически не остается.