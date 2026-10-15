Москва15 октВести.Руководитель новосибирского отделения Федерации автовладельцев России (ФАР) Вячеслав Ашурков рассказал ТАСС, что при наезде на медведя категорически запрещено покидать салон для оценки обстановки.
Даже если зверь кажется мертвым, приближаться к нему крайне опасно. Медведь – сильный, коварный и опасный хищник, который в случае аварии ведет себя агрессивно и, скорее всего, попытается достать своего обидчика из салона. Поэтому после ДТП надо действовать крайне быстро.
Немедленно заблокируйте все двери и окна, не глушите двигатель, непрерывно жмите на клаксон и звоните в 112сказал Ашурков
Эксперт отметил, что лучше заранее позаботиться о мерах предотвращения аварии. Тут тактика универсальна - на опасных участках дорог водителям следует снизить скорость, чтобы успеть вовремя среагировать - затормозить или объехать препятствие.
Ответственность за наезд на дикое животное по закону возлагается на водителя. Размер компенсации за гибель медведя составляет 60 тыс. рублей