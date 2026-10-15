Автоэксперт рассказал, что нужно делать при нападении медведя на машину

Эксперт рассказал, как действовать в случае столкновения автомобиля с медведем Автоэксперт рассказал, что нужно делать при нападении медведя на машину

Москва15 окт Вести.Руководитель новосибирского отделения Федерации автовладельцев России (ФАР) Вячеслав Ашурков рассказал ТАСС, что при наезде на медведя категорически запрещено покидать салон для оценки обстановки.

Даже если зверь кажется мертвым, приближаться к нему крайне опасно. Медведь – сильный, коварный и опасный хищник, который в случае аварии ведет себя агрессивно и, скорее всего, попытается достать своего обидчика из салона. Поэтому после ДТП надо действовать крайне быстро.

Немедленно заблокируйте все двери и окна, не глушите двигатель, непрерывно жмите на клаксон и звоните в 112 сказал Ашурков

Эксперт отметил, что лучше заранее позаботиться о мерах предотвращения аварии. Тут тактика универсальна - на опасных участках дорог водителям следует снизить скорость, чтобы успеть вовремя среагировать - затормозить или объехать препятствие.

Ответственность за наезд на дикое животное по закону возлагается на водителя. Размер компенсации за гибель медведя составляет 60 тыс. рублей