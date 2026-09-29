Автоэксперт рассказал, что делать автомобилисту после столкновения с животным

Эксперт: водитель, сбивший дикое животное, обязан остаться на месте ДТП Автоэксперт рассказал, что делать автомобилисту после столкновения с животным

Москва29 сен Вести.Водитель, сбивший дикое животное, обязан оставаться на месте, вызвать сотрудников ГИБДД и представителей ведомства по охране животного мира – даже если зверь после столкновения скрылся в лесу. Об этом сообщил ТАСС эксперт Федерации автовладельцев России (ФАР), руководитель отделения по Новосибирской области Вячеслав Ашурков.

В случае, если произошел наезд на лося, водитель обязан оставаться на месте, вызвать сотрудников ГАИ, а также сотрудников Министерства природы - они фиксируют факт наезда отметил эксперт

Ашурков провел параллель: автомобилист сбил лося и уехал с места ДТП - это такое же нарушение, как если бы он сбил человека и скрылся с места происшествия.

Ранее сообщалось, что в Татарстане машина врезалась в лося, в результате аварии пассажирка погибла от полученных травм.