Москва9 ноя Вести.Основная сложность борьбы с ВСУ заключается в том, что противник использует большое количество FPV-дронов. Об этом в комментарии военкору ИС "Вести" Эдуарду Пунегову заявил старший штурмовой группы с позывным "Мина".

Однако, по словам "Мины", у российской стороны есть четкое понимание, как бороться с подобными "ловушками" противника.

Это конечно же FPV... Это воздух. Противник большое количество применяет именно этого, но… Мы начинаем продвигаться в любом случае. Есть уже понимание, как с этим бороться отметил солдат

Старший штурмовой группы с позывным "Шага" назвал еще одну сложность – далекое расположение лесопилки.

"Сложность" лесопилок заключается в том, что они располагаются друг от друга далеко. Очень много "открыток". Крайняя моя "открытка" была… 1300 метров. Проходили группой в количестве 6 человек… Использовали "линзу", так называемую, на поле...Занижение. И прошли по ней спокойно добавил боец СВО

Оператор БПЛА с позывным "Джеки" также поделился информацией о том, какую задачу он выполняет во время "наката".

Во время наката моя задача - уничтожить выявленные вражеские опорники и живую силу противника… Операторы… дают координаты, привязку местности… по ним и работаем рассказал Джеки

Ранее военнослужащий 77-го мотострелкового полка группировки войск "Юг" с позывным "Пальто" рассказал, что задача "проводника" – доставить штурмовую группу на позиции и вывести ее из боя без потерь. По его мнению, такой боец должен отлично уметь ориентироваться и хорошо знать местность.