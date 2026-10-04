Боец Уфа: на передовой иногда приходится не спать по двое суток

"Сутками не спишь": боец Уфа рассказал о работе операторов дронов на передовой Боец Уфа: на передовой иногда приходится не спать по двое суток

Москва4 окт Вести.Российские военные на передовой в зоне спецоперации иногда не спят целыми сутками. Об этом RT рассказал командующий расчетом ударных дронов на харьковском направлении боец с позывным Уфа.

Если разведка своевременно подает цели нам, мы стараемся сразу отработать. Ну и, бывает, сутками не спишь, бывает, по двое суток не спишь. Когда оппонент наш накатывает, огрызается, приходится не спать поделился солдат

Уфа также рассказал, чем занимается его подразделение. По его словам, бойцы расчета поражают цели за 20-30 км от линии фронта, среди которых пункты временной дислокации Вооруженных сил Украины (ВСУ), солдаты, техника, электроподстанции и склады с боеприпасами и топливом.

Недавно у подразделения появились новые цели – машины на воздушной подушке, которые боевики киевского режима используют для наведения переправ.

Ранее старший стрелок штурмового отряда 433 полка 27 дивизии группировки "Центр" Андрей Резиков рассказал ИС "Вести", как выжил после налета пяти дронов.