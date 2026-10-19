Бойцы "Севера" вычисляют пункты управления дронами ВСУ по антеннам и тропам

Разведчики ВС России рассказали, как находят пункты управления дронами ВСУ Бойцы "Севера" вычисляют пункты управления дронами ВСУ по антеннам и тропам

Москва19 окт Вести.Подразделения группировки "Север" каждый день находят и уничтожают замаскированные позиции ВСУ. Пункты, из которых противник управляет дронами, операторы вычисляют по неприметным тропинкам, антеннам, следам транспорта. Об этот РИА Новости рассказал боец с позывным Мех.

Расчеты ведут круглосуточное наблюдение за противником. Если выявляется потенциальный пункт управления дронами ВСУ, цель сначала берется на контроль.

Стараемся очень внимательно проводить доразведку цели. Внимательно изучаем тропинки, возможные антенны управления, ищем различный транспорт. От нас достаточно трудно спрятаться сказал боец

После получения подтверждения разведданных информация сразу же передается командованию.

Ранее комвзвода Механик рассказал, как при освобождении Доброполья российские беспилотчики уничтожали тяжелые коптеры "Баба-Яга", с помощью которых ВСУ пытались снабжать свои подразделения провизией и боеприпасами.